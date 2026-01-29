Bol malzemeli efsane lezzet: Yengen tost tarifi

Yengen tost; klasik tosttan farklı olarak içinde birden fazla şarküteri ürünü barındıran, lezzetiyle ön plana çıkan özel bir sokak yemeğidir. Genellikle büfelerde yapılan bu tost, doğru malzemeler ve küçük püf noktalarıyla evde de birebir lezzette hazırlanabilir.

MALZEMELER

2 adet tost ekmeği

2 dilim kaşar peyniri

2-3 dilim sucuk

2 dilim salam

1 adet sosis (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı veya margarin

Ketçap (isteğe bağlı)

Mayonez (isteğe bağlı)

YAPILIŞ

Sucuk, salam ve sosisi tavada çok az yağ ile hafifçe kızartın.

Tost ekmeklerinin dış yüzeylerine ince bir tabaka tereyağı sürün.

İç yüzeye önce kaşar peynirinin bir kısmını yerleştirin.

Üzerine kızartılmış sucuk, salam ve sosisi ekleyin.

Kalan kaşar peynirini malzemelerin üstüne koyarak tostun içini kapatın.

İsteğe bağlı olarak ketçap ve mayonez ekleyin.

Tost makinesinde veya tavada her iki yüzü de kızarana ve peynirler eriyene kadar pişirin.

Sıcak servis edin.