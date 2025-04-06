Bol malzemeli ev yapımı pizza tarifi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 16:33

Güncelleme: 06.04.2025 - 16:33

Bol malzemeli ev yapımı pizza tarifini uygulayarak, evde keyifli bir pizza partisi yapabilirsiniz. Hem pratik hem de leziz olan bu tarifle, sevdiklerinizle birlikte harika bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre malzemeleri çeşitlendirebilir, sağlıklı alternatifler ekleyerek pizzayı kişiselleştirebilirsiniz!

MALZEMELER

Pizza Hamuru İçin:

2 su bardağı un

1 paket kuru maya (yaklaşık 10 gram)

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su (hamurun kıvamına göre ekleyebilirsiniz)

Pizza Sosu İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 su bardağı domates püresi

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Bol Malzemeli İçin:

200 gram sucuk (dilimlenmiş)

1 su bardağı mantar (dilimlenmiş)

1 su bardağı kırmızı biber (doğranmış)

1 su bardağı siyah zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)

1 su bardağı mısır

1 su bardağı mozzarella peyniri

1 su bardağı cheddar peyniri

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 adet soğan (doğranmış)

1 tatlı kaşığı taze kekik (isteğe bağlı)

HAZIRLIK AŞAMALARI

Hamurun Hazırlanması:

Bir kaba ılık suyu alın ve içine kuru mayayı ve toz şekeri ekleyin. Maya aktif hale gelene kadar yaklaşık 5-10 dakika bekleyin. Ardından, una tuzu ekleyin ve ortasını havuz gibi açın. Mayalı karışımı ekleyin ve zeytinyağını da ilave ederek karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar su ekleyin ve yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp, 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Pizza Sosunun Yapılması:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğradığınız sarımsakları ekleyin. Sarımsaklar kokusunu verince, domates püresini ve baharatları (kekik, tuz, pul biber) ilave edin. Sosu karıştırarak 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Sos koyu kıvama gelince ocaktan alın.

Hamurun Şekillendirilmesi:

Hamur mayalandıktan sonra, hamuru 2 eşit parçaya ayırın (2 adet pizza yapabilirsiniz). Hamurları unlu bir zemine alarak, oklava yardımıyla istediğiniz kalınlıkta açın.

Pizza Yapımı:

Pizza hamurunuzu yağlı kağıt serili tepsiye alın. Üzerine hazırladığınız pizza sosunu yayın. Ardından, malzemeleri sırasıyla yerleştirin: sucuk, mantar, kırmızı biber, siyah zeytin, mısır, soğan gibi. Son olarak, bolca mozzarella ve cheddar peyniri serpin. Üzerine taze kekik ve parmesan peyniri serpmeyi unutmayın.

Pişirme:

Önceden ısıttığınız 220°C’lik fırında pizzayı 15-20 dakika kadar pişirin. Hamurun kenarları altın rengini alınca, pizzanız hazır demektir.