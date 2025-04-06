Tüm püf noktalarıyla: Mercimek köftesi tarifi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 13:15

Güncelleme: 06.04.2025 - 13:15

Mercimek köftesi, hem hafif hem de doyurucu lezzetiyle sofraların vazgeçilmezlerinden. Özellikle çay saatlerinin ve gün buluşmalarının yıldızı olan bu nefis tarif, doğru tekniklerle yapıldığında tam kıvamında olur ve asla dağılmaz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, bol lezzetli mercimek köftesinin tüm püf noktalarıyla tarifi!

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

2,5 su bardağı su

1 su bardağı ince bulgur

1 büyük soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kararbiber

1 tatlı kaşığı pul biber

Tuz (damak zevkine göre)

5-6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Marul yaprakları ve limon (servis için)

MERCİMEK KÖFTESI YAPILIŞI

Mercimeği haşlayın:

Mercimeği yıkayıp 2,5 su bardağı suyla yumuşayana kadar pişirin. Hafif sulu kalacak şekilde ocağı kapatın.

Bulguru ekleyin ve dinlendirin:

Ocağı kapattıktan sonra ince bulguru mercimeğin üzerine ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika bulgurun şişmesini bekleyin.

Soğanı kavurun:

Küçük doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Karışımı bulgurlu mercimeğe ekleyin:

Kavrulmuş soğanlı salçayı mercimek ve bulgur karışımına ekleyin. Baharatları ve tuzu da ilave ederek iyice yoğurun.

Yeşillikleri ekleyin:

İnce doğranmış taze soğan ve maydanozu ekleyip yoğurmaya devam edin.

Şekil verin:

Elinizi hafif ıslatarak köfte şekli verin. Marul yaprakları üzerinde, limon dilimleriyle servis edin.

MERCİMEK KÖFTESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Mercimeği fazla sulu bırakmamaya dikkat edin, çok sulu olursa köfte dağılabilir.

Bulguru mercimek sıcakken ekleyin ki daha iyi şişsin.

Salçayı mutlaka yağda kavurun, bu adım lezzeti artırır.

Baharatı bol tutun, özellikle kimyon ve pul biber, köfteye karakter katar.

İyice yoğurun, bu hem kıvamı toparlar hem de lezzetlerin karışmasını sağlar.