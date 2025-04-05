10 dakikada hazır saatlerce tok tutar... Semizotu ve yeşil mercimekli salata tarifi!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 22:16

Güncelleme: 05.04.2025 - 22:16

Gün içinde hem hafif beslenmek hem de uzun süre tok kalmak isteyenler için harika bir öneri: Semizotu salatası! Yoğun yeşilliği, ferahlatıcı lezzeti ve besleyici içeriğiyle bu salata, formuna dikkat edenlerin yeni favorisi olmaya aday. Üstelik pratik hazırlanışı sayesinde öğle ya da akşam öğünlerinde hem mideyi hem gönlü doyuruyor. İşte tok tutan enfes semizotu salatasının tarifi...

MALZEMELER

1 bağ semizotu (ayıklanmış, iri doğranmış)

1 su bardağı yeşil mercimek

10-12 adet çeri domates (ikiye ya da dörde bölünmüş)

1 küçük boy kırmızı soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber

Üzeri için: 1 yemek kaşığı ince kıyılmış ceviz, birkaç parça beyaz peynir (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Yeşil mercimeği iyice yıkayıp 15-20 dakika haşlayın. Çok ezilmemesine dikkat edin, dişe gelir kalmalı. Süzüp soğumaya bırakın.

Semizotunu ayıklayıp iri parçalar halinde doğrayın. Bol suda yıkayıp süzdürün.

Çeri domatesleri ikiye veya dörde kesin.

Bir karıştırma kabına haşlanmış ve soğumuş mercimek, semizotu, çeri domates ve soğanı alın.

Üzerine zeytinyağı, limon suyu, isteğe göre nar ekşisi, tuz ve karabiberi ekleyin.

Güzelce karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine ceviz ve isterseniz birkaç parça beyaz peynir ekleyin.

PÜF NOKTASI

Salatayı tüketeceğiniz zamana kadar sosu eklemeyin, böylece semizotu diriliğini korur.

İçine haşlanmış karabuğday veya kinoa da eklerseniz daha doyurucu hale gelir.