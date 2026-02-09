Börek açmaya son: 10 dakikada sofrada olan 'kaşık dökmesi' tarifi...

Yufka yokken veya kısıtlı zamanlarda yapılabilecek enfes bir tarif... Tavada puf puf kabaran kaşık dökmesi tarifi!

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1.5 - 2 su bardağı un (Kıvama göre kontrollü ekleyin)

1 paket kabartma tozu

1 kase ufalanmış beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz (veya dereotu)

Tuz (Peynir tuzluysa dikkat!), pul biber

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Karıştırma kabına yumurtaları, yoğurdu ve sıvı yağı alın. Pürüzsüz olana kadar tel çırpıcıyla karıştırın.

Unu ve kabartma tozunu karışıma ekleyin. (Kek hamurundan biraz daha koyu, kaşıktan zor akan bir kıvam olmalı).

Hazırladığınız hamurun içine ufalanmış peynirleri ve ince kıyılmış maydanozları ekleyip spatula ile karıştırın.

Geniş bir yapışmaz tavayı ocağa alın ve çok az yağlayın. Isınmasını bekleyin.

Isınan tavaya hamurdan birer yemek kaşığı alıp dökün. Kaşığın tersiyle hafifçe yayarak yuvarlak şekil verin. (Tavanızın boyutuna göre 3-4 tane aynı anda pişirebilirsiniz).

Orta ateşte, üzeri göz göz olup altı kızarana kadar pişirin. Spatula ile ters çevirip diğer yüzünü de altın sarısı olana kadar kızartın.

Sıcak sıcak servis tabağına alın.