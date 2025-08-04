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Boşnak mutfağından şerbetli bir efsane: Tufahija tarifi

Boşnak mutfağından şerbetli bir efsane: Tufahija tarifi

4.08.2025 21:58:00
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Haber Merkezi
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Boşnak mutfağından şerbetli bir efsane: Tufahija tarifi

Boşnakların klasik tatlısı Tufahija, cevizle doldurulmuş yeşil elmaların hafif şerbetle buluştuğu, üstü kaymakla taçlanan bir lezzet bombası. Osmanlı etkisiyle şekillenmiş ama kendine has havasını koruyan bu tatlı, özellikle bayram sofralarının gözdesi olmuştur.

İçli köfteden baklavaya uzanan Osmanlı mirasının bir başka durağı da Bosna-Hersek mutfağı. Ama bu kez karşımızda un, irmik ya da hamur yok. Sadece cevizle doldurulmuş bir elma, hafif bir şerbet ve kaymakla taçlanan sade ama gösterişli bir tatlı: Tufahija. Yüzyıllardır Boşnak sofralarında yer bulan bu zarif lezzet, hem görsel olarak etkileyici hem de şaşırtıcı derecede hafif bir tatlı alternatifi sunuyor.

TUFAHIJA TARİFİ

Malzemeler 

  • 4 adet yeşil elma (Granny Smith gibi ekşi türler)
  • 100 gr dövülmüş ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı su
  • Yarım su bardağı şeker (şerbet için)
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Kaymak, krema veya çırpılmış krema (üzeri için)

Yapılış

  1. Elmaları hazırlayın: Elmaların tepe kısmını kapak gibi kesin. İçlerini dikkatlice oyun ama tabanını delmeyin.
  2. İç harcı karıştırın: Cevizi, şekeri ve tarçını bir kasede karıştırın. Elmaların içini bu karışımla doldurun.
  3. Şerbeti pişirin: Tencereye su, toz şeker ve limon suyunu koyup kaynatın. Ardından elmaları içine yerleştirin.
  4. Elmalar yumuşayana kadar pişirin: Yaklaşık 15–20 dakika, elmalar hafif yumuşayana kadar pişirin. Ama çok da dağılmasınlar.
  5. Soğutun ve süsleyin: Elmalar soğuyunca üzerine bolca kaymak ya da çırpılmış krema ekleyin. Cevizle süsleyin.
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