Boşnak mutfağından şerbetli bir efsane: Tufahija tarifi

İçli köfteden baklavaya uzanan Osmanlı mirasının bir başka durağı da Bosna-Hersek mutfağı. Ama bu kez karşımızda un, irmik ya da hamur yok. Sadece cevizle doldurulmuş bir elma, hafif bir şerbet ve kaymakla taçlanan sade ama gösterişli bir tatlı: Tufahija. Yüzyıllardır Boşnak sofralarında yer bulan bu zarif lezzet, hem görsel olarak etkileyici hem de şaşırtıcı derecede hafif bir tatlı alternatifi sunuyor.
TUFAHIJA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yeşil elma (Granny Smith gibi ekşi türler)
- 100 gr dövülmüş ceviz içi
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
- 1 su bardağı su
- Yarım su bardağı şeker (şerbet için)
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- Kaymak, krema veya çırpılmış krema (üzeri için)
Yapılış
- Elmaları hazırlayın: Elmaların tepe kısmını kapak gibi kesin. İçlerini dikkatlice oyun ama tabanını delmeyin.
- İç harcı karıştırın: Cevizi, şekeri ve tarçını bir kasede karıştırın. Elmaların içini bu karışımla doldurun.
- Şerbeti pişirin: Tencereye su, toz şeker ve limon suyunu koyup kaynatın. Ardından elmaları içine yerleştirin.
- Elmalar yumuşayana kadar pişirin: Yaklaşık 15–20 dakika, elmalar hafif yumuşayana kadar pişirin. Ama çok da dağılmasınlar.
- Soğutun ve süsleyin: Elmalar soğuyunca üzerine bolca kaymak ya da çırpılmış krema ekleyin. Cevizle süsleyin.