Boşnak mutfağından şerbetli bir efsane: Tufahija tarifi

İçli köfteden baklavaya uzanan Osmanlı mirasının bir başka durağı da Bosna-Hersek mutfağı. Ama bu kez karşımızda un, irmik ya da hamur yok. Sadece cevizle doldurulmuş bir elma, hafif bir şerbet ve kaymakla taçlanan sade ama gösterişli bir tatlı: Tufahija. Yüzyıllardır Boşnak sofralarında yer bulan bu zarif lezzet, hem görsel olarak etkileyici hem de şaşırtıcı derecede hafif bir tatlı alternatifi sunuyor.

TUFAHIJA TARİFİ

Malzemeler

4 adet yeşil elma (Granny Smith gibi ekşi türler)

100 gr dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

1 su bardağı su

Yarım su bardağı şeker (şerbet için)

1 tatlı kaşığı limon suyu

Kaymak, krema veya çırpılmış krema (üzeri için)

Yapılış