Bu yöntemle patates kızartmanız çıtır çıtır olacak

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:47

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:47

Çıtır çıtır, altın sarısı renkte ve dışı kıtır, içi yumuşacık bir patates kızartması yapmak herkesin hayalidir. Ancak doğru tekniklerle yapılmadığında patates kızartmaları genellikle yumuşak ya da fazla yağlı olabilir. İşte size evde mükemmel patates kızartması yapmanın sırrı! Bu yöntemle patatesleriniz dışı çıtır, içi ise nefis bir kıvamda olacak...

Malzemeler

4 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı mısır nişastası (çıtır olmasını sağlar)

Bolca ayçiçek yağı (kızartmak için)

Tuz (servis için)

İsteğe göre baharatlar (kekik, pul biber, karabiber)

Yapılışı

Patatesleri hazırlayın:

Patatesleri soyun ve ince uzun çubuklar halinde doğrayın. Eşit boyutlarda doğramak, patateslerin aynı oranda pişmesi için önemlidir.

Nişastaya bulayın:

Doğradığınız patatesleri soğuk su dolu bir kaba alın ve 10 dakika bekletin. Bu adım, fazla nişastayı çıkararak patateslerin daha çıtır olmasını sağlar.

Süre dolunca patatesleri sudan çıkarın, iyice kurulayın ve mısır nişastası ile harmanlayın. Bu, dışının ekstra çıtır olmasına yardımcı olacak.

İlk kızartma (ön pişirme):

Bir tencerede yağı ısıtın. Patatesleri iki aşamada kızartmak çıtırlık için önemli bir püf noktasıdır.

Yağın sıcaklığı 150-160°C olmalı. Patatesleri ilk kızartmada hafif yumuşayana kadar, yaklaşık 3-4 dakika kızartın ve yağdan alın. Bu aşamada patateslerin rengi fazla değişmeyecektir.

Dinlendirin:

İlk kızartmadan sonra patatesleri kağıt havlu üzerine alıp birkaç dakika dinlendirin.

İkinci kızartma (çıtırlaştırma):

Yağı tekrar ısıtın ve bu sefer 180-190°C sıcaklığa getirin. Patatesleri ikinci kez, altın sarısı ve çıtır olana kadar kızartın. Bu aşama yaklaşık 2-3 dakika sürecektir.

Servis:

Kızarttığınız patatesleri yağdan çıkarıp fazla yağını süzün ve hemen tuz serpin. İsteğe bağlı olarak baharatlarla tatlandırabilirsiniz.