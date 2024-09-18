Kahvaltıya 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes yöresel lezzet: Peynirli sıkma tarifi

İnce açılmış yufkaların arasına peynir ve çeşitli yeşillikler eklenerek yapılan bu lezzet, çayın yanına mükemmel bir eşlikçi olur. Adana ve çevresinde popüler olan bu tarif, hem pratikliği hem de lezzetiyle öne çıkar. Peki, kahvaltıya 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes yöresel lezzet nasıl yapılır? İşte, peynirli sıkma tarifi...