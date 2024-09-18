Kahvaltıya 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes yöresel lezzet: Peynirli sıkma tarifi
Peynirli sıkma, yapımı son derece kolay olan bu tarif, özellikle aceleci sabahlar ya da hafif atıştırmalık aradığınız anlar için mükemmel bir seçenektir. Peynirin yufka ile birleşen o eşsiz lezzeti, her lokmada damağınızda unutulmaz bir tat bırakır.
İnce açılmış yufkaların arasına peynir ve çeşitli yeşillikler eklenerek yapılan bu lezzet, çayın yanına mükemmel bir eşlikçi olur. Adana ve çevresinde popüler olan bu tarif, hem pratikliği hem de lezzetiyle öne çıkar. Peki, kahvaltıya 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes yöresel lezzet nasıl yapılır? İşte, peynirli sıkma tarifi...
PEYNİRLİ SIKMA TARİFİ
Malzemeler:
3 adet yufka
200 gram beyaz peynir (isteğe bağlı başka peynir türleri de eklenebilir)
1 demet maydanoz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
Sıvı yağ (yufkaların kızartılması için)
PEYNİRLİ SIKMA YAPILIŞI
İç harç için beyaz peyniri bir kaba ufalayın.
Üzerine ince kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin.
Harcı iyice karıştırarak peynirli karışımı hazırlayın.
Hazırladığınız peynirli harcı yufkaların içine eşit miktarda dağıtın.
Yufkaları sıkıca rulo şeklinde sarın.
Ruloları ortadan ikiye kesin ve kenarlarını sıkıca kapatın, böylece peynirli harcın dışarı çıkmasını önlemiş olursunuz.
Bir tavada biraz sıvı yağı ısıtın ve sıkmaları her iki tarafı da kızarana kadar orta ateşte pişirin.
Pişirme işlemi sırasında yufkaların çıtır olmasına dikkat edin.
Pişen sıkmaları sıcak olarak servis edin.
Yanında domates, zeytin ve yeşilliklerle servis ederek kahvaltı sofranızı zenginleştirebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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