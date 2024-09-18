Sokak lezzetlerinin yıldızı: Midye dolma tarifi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 11:14

Güncelleme: 18.09.2024 - 11:14

İç pilavla doldurulan midyeler, limonla birlikte servis edilerek damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Evde de kolayca yapabileceğiniz bu tarif, deniz mahsulü sevenler için vazgeçilmez bir seçenek olacaktır.

Malzemeler

30-40 adet temizlenmiş büyük boy midye

1,5 su bardağı pirinç

2 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı su

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı

Midyeleri temizleyin: Eğer midyeler temiz değilse, iyice yıkayıp kabuklarını kazıyarak temizleyin. Midyelerin kabuklarını hafif aralayarak dolmalık hale getirin.

İç pilavı hazırlayın:

Soğanları ince ince doğrayın. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve soğanları ekleyin, pembeleşene kadar kavurun.

Çam fıstığını ekleyip biraz daha kavurun.

Pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurmaya devam edin.

Kuş üzümü, yenibahar, tarçın, karabiber ve tuzu ilave edin. Ardından 2 su bardağı suyu ekleyin ve pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pişen pilava ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın. Pilavı biraz soğumaya bırakın.

Midyeleri doldurun: Hazırladığınız iç pilavı midyelerin içine dikkatlice doldurun. Midyeleri fazla taşırmadan, kapakları kapanacak şekilde doldurmaya özen gösterin.

Midyeleri pişirin:

Doldurduğunuz midyeleri bir tencereye sıkı sıkı yerleştirin. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve midyelerin yarısına kadar gelecek şekilde su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve midyeleri orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Servis: Midyeleri pişirdikten sonra, soğumaları için kenara alın. Soğuduktan sonra bol limon sıkarak servis edin.