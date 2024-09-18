Sokak lezzetlerinin yıldızı: Midye dolma tarifi
Midye dolma, Türkiye’nin özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde sevilen bir sokak lezzeti olup, sofralara deniz kokusunu getiren eşsiz bir tariftir.
İç pilavla doldurulan midyeler, limonla birlikte servis edilerek damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Evde de kolayca yapabileceğiniz bu tarif, deniz mahsulü sevenler için vazgeçilmez bir seçenek olacaktır.
Malzemeler
- 30-40 adet temizlenmiş büyük boy midye
- 1,5 su bardağı pirinç
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 yemek kaşığı çam fıstığı
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 2 su bardağı su
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
- Limon dilimleri (servis için)
Yapılışı
Midyeleri temizleyin: Eğer midyeler temiz değilse, iyice yıkayıp kabuklarını kazıyarak temizleyin. Midyelerin kabuklarını hafif aralayarak dolmalık hale getirin.
İç pilavı hazırlayın:
Soğanları ince ince doğrayın. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve soğanları ekleyin, pembeleşene kadar kavurun.
Çam fıstığını ekleyip biraz daha kavurun.
Pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurmaya devam edin.
Kuş üzümü, yenibahar, tarçın, karabiber ve tuzu ilave edin. Ardından 2 su bardağı suyu ekleyin ve pilavı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Pişen pilava ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın. Pilavı biraz soğumaya bırakın.
Midyeleri doldurun: Hazırladığınız iç pilavı midyelerin içine dikkatlice doldurun. Midyeleri fazla taşırmadan, kapakları kapanacak şekilde doldurmaya özen gösterin.
Midyeleri pişirin:
Doldurduğunuz midyeleri bir tencereye sıkı sıkı yerleştirin. Üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve midyelerin yarısına kadar gelecek şekilde su ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın ve midyeleri orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Servis: Midyeleri pişirdikten sonra, soğumaları için kenara alın. Soğuduktan sonra bol limon sıkarak servis edin.
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