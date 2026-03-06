Bugün ne pişirsem? 16. gün Ramazan iftar menüsü: İftar sofralarına farklı lezzetler ve dengeli bir akşam keyfi...

Ramazan boyunca her gün farklı yemekler hazırlamak isteyenler için pratik ve uyumlu tariflerden oluşan bir menü oldukça yardımcı olur. Sebzeli ve besleyici bir çorbayla başlayan iftar, fırında pişen doyurucu bir ana yemek ve ona eşlik eden pilavla devam eder. Taze bir salata sofraya ferahlık katarken, hafif bir tatlıyla iftar keyfi tamamlanır. İşte Ramazan sofralarına çeşit kazandıracak 16. gün iftar menüsü...

MERCİMEKLİ ERİŞTE ÇORBASI

Malzemeler:

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı erişte

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

5 su bardağı su

Tuz, karabiber, nane

Hazırlanışı:

Mercimekleri yıkayıp suyla birlikte tencereye alın ve yumuşayana kadar haşlayın. Salçayı tereyağında kısa süre kavurun.

Haşlanan mercimeğin içine erişteleri ekleyin. Kavrulan salçayı çorbaya ilave edin. Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Sıcak servis edin.

FIRINDA SEBZELİ KÖFTE

Malzemeler:

400 gr kıyma

1 adet soğan

1 yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber, kimyon

2 adet patates

1 adet kabak

1 adet havuç

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Kıyma, rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları yoğurun. Köfte şekli verin. Patates, kabak ve havucu dilimleyin. Fırın tepsisine sebzeleri ve köfteleri yerleştirin. Salça ve suyu karıştırıp üzerine dökün. 190 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

DOMATESLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye

1 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tencerede tereyağını eritip arpa şehriyeyi kavurun. Rendelenmiş domatesi ekleyip birkaç dakika pişirin. Sıcak su ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra servis edin.

AVOKADOLU YEŞİL SALATA

Malzemeler:

1 adet avokado

1 adet salatalık

4–5 yaprak marul

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

Marulları iri parçalar halinde doğrayın. Salatalık ve avokadoyu küp doğrayın. Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırın. Servis tabağına alın.

PORTAKALLI İRMİK TATLISI

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet portakalın kabuğu rendesi

Yarım çay bardağı portakal suyu

1 paket vanilin

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya Antep fıstığı

Hazırlanışı:

Süt, irmik ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirmeye başlayın. Karışım koyulaşmaya başladığında portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu ekleyin. Vanilini ilave edip birkaç dakika daha karıştırarak pişirin. Tatlıyı kaselere veya borcama dökün. Soğuduktan sonra üzerini Hindistan cevizi ya da fıstıkla süsleyerek servis edin.