Bugün ne pişirsem? 18. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan sofralarına lezzetli ve hafif dokunuşlar...

Ramazan ayının ortalarında sofralarda farklı tarifler görmek hem keyifli hem de besleyici olur. Dengeli bir menü; sıcak bir çorba, besleyici bir ana yemek, uyumlu bir pilav, ferahlatıcı bir salata ve hafif bir tatlıdan oluştuğunda hem mideyi yormaz hem de iftar saatini özel kılar. Bu menü, sofranıza hem renk hem de lezzet katacak. İşte Ramazan’ın 18. gününe özel iftar menüsü...

KABAKLI MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kabak (orta boy)

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Soğanı ince doğrayıp tereyağında kavurun. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Küp doğranmış kabak ve yıkanmış mercimeği ekleyin. Suyu ilave edip sebzeler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp sıcak servis edin.

FIRINDA BAHARATLI HİNDİ BUT

Malzemeler:

2 adet hindi but

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Hazırlanışı:

Hindi butları zeytinyağı ve baharatlarla marine edin. Fırın kabına yerleştirip 180 derece fırında 40–45 dakika pişirin. Ara ara suyunu üzerine gezdirerek daha yumuşak olmasını sağlayın.

HAVUÇLU BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet havuç (küçük küp)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip havuçları 2–3 dakika kavurun. Bulguru ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı dinlendirdikten sonra karıştırıp servis edin.

BEYAZ PEYNİRLİ PANCAR SALATASI

Malzemeler:

2 adet haşlanmış pancar

100 gr beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Ceviz içi

Hazırlanışı:

Pancarları küp şeklinde doğrayın. Beyaz peyniri ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ile karıştırın. Servis tabağına alın, üzerini cevizle süsleyerek servis edin.

FIRINDA ELMALI TARÇINLI TATLI

Malzemeler:

2 adet elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı ceviz içi

Hazırlanışı:

Elmaları soyup dilimleyin ve fırın kabına dizin. Üzerine toz şeker ve tarçını serpin. 180 derece fırında 20–25 dakika pişirin. Servis ederken ceviz içi ile süsleyin.