Bugün ne pişirsem? 20. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan sofralarına lezzetli ve dengeli bir akşam...

Ramazan ayı ilerledikçe iftar sofralarında yeni tarifler denemek sofralara hem çeşit hem de keyif katar. Gün boyu süren orucun ardından hafif bir çorbayla başlayan, doyurucu bir ana yemek ve pilavla devam eden, ferah bir salata ve tatlıyla tamamlanan menüler iftar için ideal bir seçim olur. İşte sofralarınıza yeni lezzetler katacak 20. gün iftar menüsü...

YOĞURTLU BUĞDAY ÇORBASI

Malzemeler:

1 çay bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kuru nane

Tuz

Hazırlanışı:

Buğdayı yıkayıp suyla birlikte yumuşayana kadar haşlayın. Yoğurt, un ve yumurta sarısını bir kasede çırpın. Çorbadan birkaç kaşık alıp karışıma ekleyerek ılıtın. Karışımı tencereye ekleyip karıştırarak kaynatın. Üzerine tereyağında kızdırılmış nane gezdirip servis edin.

FIRINDA TAVUKLU PATATES GRATEN

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

3 adet patates

1 su bardağı süt

1 çay bardağı krema

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tavukları küp doğrayıp zeytinyağında hafifçe kavurun. Patatesleri ince dilimleyin. Fırın kabına patates ve tavukları kat kat yerleştirin. Süt, krema ve baharatları karıştırıp üzerine dökün. Üzerine kaşar peyniri serpin. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

BEZELYELİ ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı arpa şehriye

Yarım su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritip şehriyeleri kavurun. Bulguru ekleyip birkaç dakika karıştırın. Bezelye ve sıcak suyu ekleyin. Tuz ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirip servis edin.

ZEYTİNYAĞLI HAVUÇ VE TURP SALATASI

Malzemeler:

2 adet havuç

2 adet kırmızı turp

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

Üzeri için dereotu

Hazırlanışı:

Havuç ve turpları rendeleyin. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzla karıştırın. Üzerine ince doğranmış dereotu ekleyip servis edin.

KAKAOLU SÜTLÜ MUHALLEBİ

Malzemeler:

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Süt, nişasta, kakao ve şekeri tencereye alıp karıştırarak pişirin. Koyulaşınca vanilini ekleyin. Kaselere paylaştırıp soğumaya bırakın. İsteğe göre üzerini Hindistan cevizi veya fındıkla süsleyerek servis edin.