Bugün ne pişirsem? 22. gün Ramazan iftar menüsü: Hem şık, hem çok kolay!

Ramazan'ın son virajına girilirken, iftar sofralarında hem doyurucu hem de hafiflik arayışı devam ediyor. Uzun süren açlık sonrası mideyi yormayacak ama damaklarda iz bırakacak bir menü ile karşınızdayız. İşte 12 Mart 2026 tarihli, Ramazan'ın 22. günü için seçtiğimiz, görsel şölen sunan menü ve püf noktaları...

LEBENİYE ÇORBASI

Gaziantep mutfağından gelen, içindeki minik köfteleriyle hem doyurucu hem de çok besleyici bir başlangıç.

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı pirinç, 1.5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, yarım limon. Köftesi için: 200 gr kıyma, karabiber, tuz.

Hazırlanışı:

Pirinçleri suyla haşlayın, ardından nohutları ekleyin. Ayrı bir yerde yoğurt, un ve limonu çırparak terbiyesini hazırlayıp tencereye ekleyin. Minik misket köfteleri az yağda kızartıp kuru nane ile birlikte çorbanın üzerine gezdirin.

TAVUKLU SULTAN KEBABI

Yufka içerisinde saklı lezzet sürprizi; hem sunumuyla göz dolduruyor hem de porsiyonluk olduğu için servisi çok kolay.

Malzemeler:

2 adet yufka, 500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı), 1 su bardağı bezelye, 1 adet patlıcan (küp doğranmış), 1 yemek kaşığı salça. Beşamel sos için: 1.5 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı.

Hazırlanışı:

Tavukları sebzelerle birlikte soteleyin. Küçük bir kaseye bir parça yufka serip içine harcı doldurun ve kapatıp ters çevirerek fırın tepsisine dizin. Üzerine hazırladığınız beşamel sosu ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyerek fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

GAVURDAĞI SALATASI

Bol cevizli ve nar ekşili bu salata, ana yemeğin yanına en çok yakışan, ferahlatıcı bir eşlikçi.

Hazırlanışı:

Domates, salatalık ve yeşil biberleri çok küçük küpler halinde doğrayın. Üzerine bolca kırılmış ceviz, sumak, nar ekşisi ve zeytinyağı ekleyerek harmanlayın. Suyunu salmaması için sosu servis anında dökün.

GÜLLAÇ

Ramazan denince akla gelen, sütlü tatlıların kraliçesiyle hafif bir kapanış.

Hazırlanışı:

1.5 litre sütü 2 su bardağı şekerle ılıtın (parmağınızı yakmayacak sıcaklıkta olmalı). Güllaç yapraklarını tepsiye dizip her katı bolca sütle ıslatın. Orta kata bol ceviz veya fındık serpin. En üstü nar taneleri ve fıstıkla süsleyerek buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.