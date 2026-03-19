Bugün ne pişirsem? 29. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan ayının son gününde sofraları taçlandıran lezzetler...

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken iftar sofralarında hem geleneksel hem de farklı tariflere yer vermek sofralara ayrı bir keyif katar. Gün boyu süren orucun ardından sıcak bir çorba ile başlayan, doyurucu bir ana yemek ve hafif bir tatlı ile tamamlanan menüler iftar için ideal bir tercih olur. İşte sofralarınıza yeni lezzetler katacak 29. gün iftar menüsü...
PATATESLİ MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet patates
1 adet küçük soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
5 su bardağı su
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Hazırlanışı:
Soğanı doğrayıp tereyağında kavurun. Küp doğranmış patates ve mercimeği ekleyin. Suyunu ilave edip malzemeler yumuşayana kadar kaynatın. Blenderdan geçirip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Sıcak servis edin.
TAVADA SEBZELİ TAVUK SOTE
Malzemeler:
2 adet tavuk göğsü
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
1 adet soğan
1 adet kabak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Tavukları jülyen şeklinde doğrayın. Tavada zeytinyağını ısıtıp tavukları kavurun. Doğranmış sebzeleri ekleyip birkaç dakika soteleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek sıcak servis edin.
TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler:
1 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı arpa şehriye
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Hazırlanışı:
Tereyağını tencerede eritip şehriyeleri kavurun. Yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika karıştırın. Sıcak su ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra servis edin.
MOR LAHANA SALATASI
Malzemeler:
Yarım mor lahana
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
Tuz
Üzeri için maydanoz
Hazırlanışı:
Mor lahanayı ince ince doğrayın. Zeytinyağı, limon suyu ve tuzla karıştırın. Üzerine ince doğranmış maydanoz ekleyip servis edin.
BALLI İRMİK TATLISI
Malzemeler:
1 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı bal
1 su bardağı süt
Yarım çay bardağı ceviz içi
Hazırlanışı:
Tereyağını tavada eritip irmiği kavurun. Sütü ekleyip karıştırarak pişirin. Ocaktan aldıktan sonra bal ve cevizi ekleyin. Ilık olarak servis edin.