Bugün ne pişirsem? 3. gün Ramazan iftar menüsü: Ziyafet tadında!

Ramazan'ın ilk günlerini geride bırakırken, iftar sofralarında çeşitlilik ve pratiklik ön plana çıkıyor. Gün boyu süren açlığın ardından kan şekerini dengeli bir şekilde yükseltecek, bütçe dostu ve yapımı kolay tarifler karşınızda.

İşte 21 Şubat 2026 tarihli, Ramazan’ın 3. günü için seçtiğimiz, hem hafif hem de lezzet dolu menü ve püf noktaları...

DOMATES ÇORBASI

İftara iştah açıcı, kadifemsi dokusuyla sıcacık bir başlangıç.

Malzemeler:

5 adet olgun domates (veya 2 bardak domates püresi), 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 4 su bardağı su, yarım bardak süt.

Hazırlanışı:

Tereyağında unu kokusu çıkana kadar kavurun. Salçayı ve rendelenmiş domatesleri ekleyip birkaç dakika daha çevirin. Suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Çorba kıvam alınca yavaşça sütü ekleyip karıştırın. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar peyniri eklemeyi unutmayın.

ORMAN KEBABI VE BULGUR PİLAVI

Tencere yemeği sevenler için hem sebzeli hem de protein deposu, tam bir Anadolu klasiği.

Malzemeler:

500 gr kuşbaşı et (tavuk da tercih edilebilir), 2 adet patates, 1 adet havuç, 1 su bardağı bezelye, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı salça, kekik, tuz.

Hazırlanışı:

Etleri suyunu salıp çekene kadar tencerede mühürleyin. Yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavurun. Ardından küp doğranmış havuç ve patatesleri ilave edin. Salçayı ve bezelyeleri de ekledikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su koyup kısık ateşte pişmeye bırakın. Yanına bol domatesli bir bulgur pilavı ile servis edin.

CACIK

Yoğun yemeklerin yanına en çok yakışan, mideyi rahatlatan ferah bir eşlikçi.

Hazırlanışı:

Salatalıkları rendeleyin veya minik küpler halinde doğrayın. Süzme yoğurdu biraz suyla açıp sarımsak ve tuzla karıştırın. Üzerine bol kuru nane ve zeytinyağı gezdirerek sofraya taşıyın.

SARAY SARMASI

Fırın gerektirmeyen, hafifliğiyle iftar sonrası çayının en iyi arkadaşı.

Hazırlanışı:

1 litre süt, 1 su bardağı un ve 1 su bardağı şekerle koyu bir muhallebi pişirin. Fırın tepsisinin tabanını bolca Hindistan cevizi ile kaplayın. Muhallebiyi üzerine yayın ve soğumaya bırakın. İyice soğuyunca üzerine çırpılmış krem şanti sürün, şeritler halinde kesip rulo yaparak sarın.