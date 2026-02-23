Bugün ne pişirsem? 5. Gün Ramazan iftar menüsü: Sofralarınıza tat ve renk katan lezzetler!

Ramazan’ın ilk günlerinin heyecanı geride kalırken, 5. gün iftar sofraları için çeşitlilik ve denge ön plana çıkıyor. Gün boyu süren açlığın ardından mideyi yormayan çorbalar, protein ve sebze ağırlıklı ana yemekler, yanında nefis pilavlar ve ferahlatıcı salatalarla hazırlanan bu menü hem göze hem damağa hitap ediyor. İşte gün boyu süren açlığı dengeleyen, pratik ve göz dolduran iftar menüsü...

KREMALI MANTAR ÇORBASI

İftara hem hafif hem de kremamsı, yoğun aromasıyla sofrayı zenginleştiren bir başlangıç.

Malzemeler:

300 gr mantar

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya tavuk suyu

1/2 su bardağı süt veya krema

Tuz, karabiber, isteğe bağlı muskat

Hazırlanışı:

Tereyağında doğranmış soğanı kavurun.

İnce dilimlenmiş mantarları ekleyip suyunu salıp çekene kadar soteleyin.

Unu ekleyip karıştırın ve birkaç dakika kavurun.

Suyu veya tavuk suyunu ilave edip kaynatın, ardından kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Blender ile pürüzsüz hale getirin, süt veya kremayı ekleyip karıştırın.

Baharatlarla tatlandırın.

FIRINDA TAVUKLU SEBZELİ GÜVEÇ

Hem protein hem sebze deposu, pratik bir tencere yemeği.

Malzemeler:

500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı)

2 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 adet havuç

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Kekik, tuz, karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Zeytinyağında soğan ve tavukları kavurun.

Doğranmış kabak, biber ve havucu ekleyip 5 dakika soteleyin.

Salçayı ve baharatları ekledikten sonra üzerini hafifçe geçecek kadar su koyun.

Kısık ateşte 20–25 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

SAFRANLI BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı bulgur

1 küçük soğan (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su

Bir tutam safran (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tereyağında ince doğranmış soğanı kavurun.

Bulguru ekleyip birkaç dakika kavurun.

Tavuk suyunu ve safranı ilave edin, tuz ve karabiber ekleyin.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin, ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin.

Hafifçe karıştırıp sıcak servis edin.

YOĞURTLU KABAK SALATASI

Yoğun yemeklerin yanında ferahlatıcı ve mideyi rahatlatan bir lezzet.

Malzemeler:

2 adet kabak

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, kuru nane

Hazırlanışı:

Kabakları rendeleyip hafifçe tuzlayın ve suyunu süzün.

Yoğurdu suyla açıp sarımsak ve tuzla karıştırın.

Kabakları yoğurtla harmanlayın.

Üzerine kuru nane ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.

FISTIKLI KREMALI RULO TATLI

Fırın gerektirmeyen, hafif ve şık bir iftar sonrası tatlısı.

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket krem şanti

1/2 su bardağı fıstık içi

Hindistan cevizi

Hazırlanışı:

Süt, un ve şekeri karıştırıp koyu bir muhallebi pişirin.

Tepsiyi Hindistan cevizi ile kaplayın ve muhallebiyi üzerine yayın.

Soğuyunca üzerine çırpılmış krem şanti sürün ve fıstık serpiştirin.

Şeritler halinde kesip rulo yapın ve servis edin.