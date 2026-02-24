Bugün ne pişirsem? 6. Gün Ramazan iftar menüsü: Hafif, dengeli ve lezzet garantili tarifler!

Ramazan’ın 6. günü iftar menüsü planlarken hem sağlıklı hem de pratik tarifler ön plana çıkıyor. Gün boyu süren açlığın ardından mideyi yormayan çorbalar, besleyici ve doyurucu ana yemekler, yanında tam kıvamında pilav ve hafif tatlı seçenekleriyle hazırlanan bu özel menü, sofralarınıza hem çeşitlilik hem de lezzet katacak. İşte evde kolayca hazırlanabilen, ekonomik ve dengeli tariflerden oluşan 6. gün iftar menüsü...

YAYLA ÇORBASI

Hafifliği ve mideyi rahatlatan yapısıyla iftara yumuşak bir başlangıç.

Malzemeler:

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

Kuru nane, tuz

Hazırlanışı:

Pirinci suyla haşlayın. Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. Kaynayan sudan alarak karışıma ekleyin ve ılıştırın. Tencereye yavaşça ilave edin. Tuz ekleyip birkaç dakika kaynatın. Üzerine tereyağında yakılmış nane gezdirerek servis edin.

ETLİ TÜRLÜ

Sebze ve etin uyumuyla doyurucu bir ana yemek.

Malzemeler:

400 gr kuşbaşı dana eti

1 patlıcan

1 kabak

1 patates

1 kırmızı biber

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Eti tencerede suyunu salıp çekene kadar pişirin. Doğranmış sebzeleri ve salçayı ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın.

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI

Ana yemeğin yanına klasik ama vazgeçilmez bir eşlikçi.

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet domates rendesi

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağında salçayı kavurun. Domates rendesini ekleyin. Bulguru ilave edip birkaç dakika çevirin. Sıcak suyu ve tuzu ekleyin, suyunu çekene kadar pişirin.

HAVUÇ TARATOR

İftar menüsüne hafiflik ve renk katacak, ana yemeğin yanında ferah bir tamamlayıcı.

Malzemeler:

2 adet havuç

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için:

Kuru nane veya ceviz

Hazırlanışı:

Havuçları rendeleyin. Tavada zeytinyağı ile hafif yumuşayana kadar kavurun ve soğumaya bırakın. Yoğurdu ezilmiş sarımsak ve tuz ile karıştırın. Soğuyan havuçları yoğurtla harmanlayın. Üzerine nane veya ceviz serperek servis edin.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI

Şerbetli tatlılara hafif bir alternatif olan, hem pratik hem de şık sunumlu bir lezzet.

Malzemeler:

250 gr tel kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanışı:

Kadayıfı küçük parçalar halinde didikleyin. Tereyağını tavada eritip kadayıfları ekleyin ve kısık ateşte altın rengi alana kadar kavurun. İsteğe bağlı olarak ceviz ekleyin. Muhallebi için süt, şeker ve unu tencereye alıp sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Servis kabına kavrulmuş kadayıfın yarısını yayın, üzerine sıcak muhallebiyi dökün. Kalan kadayıfı üstüne serpip oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.