Bugün ne pişirsem? 9. Gün Ramazan iftar menüsü: Sofralara çeşit ve lezzet katan tarifler!

27.02.2026 10:00:00
Haber Merkezi
Ramazan’ın 9. gününde sofralarda hem klasik tariflerin tanıdık lezzeti hem de farklı dokunuşların cazibesi bir araya geliyor. İşte iftar sofralarınızı zenginleştirecek 9. gün menüsü…

9. gün iftar sofrasında yer alan lezzetler; besleyici bir çorba, geleneksel ana yemek, tamamlayıcı yan tatlar ve hafif bir tatlı dengesiyle bütünlük sağlıyor. Damakta iz bırakan uyumlu tatlardan oluşan bu seçki, Ramazan akşamlarını daha özel bir deneyime dönüştürüyor. İşte iftar sofralarınızı zenginleştirecek 9. gün menüsü…

Image

BROKOLİ ÇORBASI

Malzemeler:

1 adet küçük brokoli

1 adet küçük patates

1 adet küçük soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya tavuk suyu

1 çay bardağı süt

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Soğanı küçük küçük doğrayıp tereyağında kavurun. Küp doğranmış patates ve brokoliyi ekleyin, birkaç dakika çevirin. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Suyunu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Blenderdan geçirip sütü ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırarak sıcak servis edin.

Image

FIRINDA SEBZELİ ET SOTE

Malzemeler:

400 gr kuşbaşı dana eti

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet kabak

1 adet havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

Eti tavada yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Doğranmış sebzeleri ekleyip birkaç dakika soteleyin. Salça ve baharatları ilave edin. Karışımı fırın kabına alın. 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Image

ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Yapılışı:

Tereyağında şehriyeleri pembeleştirin. Bulguru ekleyip birkaç dakika kavurun. Sıcak su ve tuzu ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirip karıştırarak servis edin.

Image

YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

Malzemeler:

1 demet semizotu

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

Semizotunu yıkayıp ayıklayın. Yoğurt, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Semizotuyla harmanlayıp servis edin.

Image

FIRIN SÜTLAÇ

Malzemeler:

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

Yapılışı:

Pirinci haşlayın. Sütü ekleyip kaynatın. Şekeri ilave edin. Nişastayı az suyla açıp karışıma ekleyin. Kaselere paylaştırın ve üzeri kızarana kadar fırınlayın.

