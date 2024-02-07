Bugün ne pişirsem derdine son: Brüksel lahanasını bir de böyle deneyin...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:38

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:38

Günün yoğun temposu içinde akşam ne pişireceğim sorusu, birçoğumuz için can sıkıcı bir hal alabilir. Ancak endişelenmeyin, çözüm burada! İşte karşınızda, sizi mutfak stresinden kurtaracak pratik ve lezzetli bir tarif: Tavada Brüksel Lahanası! Hızlı hazırlanışı ve doyurucu lezzetiyle bu tarif, akşam yemeği sorununuza kurtarıcı olacak...

TAVADA BRÜKSEL LAHANASI TARIFI:

Malzemeler:

500 gram Brüksel lahanası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Brüksel lahanaları iyice yıkanır ve kök kısımları kesilerek temizlenir.

Brüksel lahanaları ikiye veya dörde bölünür, böylece daha hızlı pişmeleri sağlanır.

Geniş bir tavada zeytinyağı ısıtılır.

Sarımsaklar eklenir ve hafifçe kavrulur, ardından Brüksel lahanalarını tavaya eklenir.

Orta ateşte ara sıra karıştırarak Brüksel lahanaları kavrulur. Lahanalar hafifçe kızarana kadar pişirilir.

SARIMSAKLI YOĞURT SOSU:

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı taze nane veya maydanoz

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Yoğurt bir kaseye alınır.

Sarımsaklar ezilir veya rendelenir, yoğurdun içine eklenir.

Limon suyu sıkılarak sos tatlandırılır.

İsteğe bağlı olarak taze nane veya maydanozu ince doğranıp sosun içine eklenir.