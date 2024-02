Tatlı krizlerine anında çözüm: Pratik ve lezzetli sufle tarifi!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 22:48

Güncelleme: 05.02.2024 - 22:48

Tatlı krizleri her an kapımızı çalabilir ve imdadımıza yetişecek pratik tarifler her zaman kurtarıcı olabilir. İşte tam da bu noktada, soğuk kış günlerine tatlı bir mola eklemenin en lezzetli yolu: Pratik Sufle! Sizi hızla tatlı bir keyif dünyasına taşıyacak bu nefis tarifle, evinizde şef gibi hissetmeye hazır olun...

MALZEMELER

100 gram bitter çikolata

50 gram tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Bir tutam tuz

1 tatlı kaşığı vanilin özütü (isteğe bağlı)

Pudra şekeri (servis için)

YAPILIŞI

Fırın 200 dereceye ayarlanır ve sufle kapları yağlanarak hazırlanır.

Bitter çikolata benmari usulü eritilir. Tereyağı eklenip karıştırılır.

Yumurtalar ve toz şeker mikserle iyice çırpılır.

Eritilmiş çikolata karışımı yumurta karışımına eklenerek karıştırılır.

Un ve tuz eklenir spatula ile karıştırılır. Vanilin özütünü eklenir.

Hazırlanan karışım yağlanan sufle kaplarına paylaştırılır.

Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirilir. Kenarları kırmızı, ortası hafif yumuşak olmalı.

Sufleler fırından çıkartıldıktan sonra sonra üzerine pudra şekeri serperek sıcak servis yapılır.