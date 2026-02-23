Bursa'nın çok sevilen geleneksel lezzeti: Cevizli lokum tarifi

Kökleri Bursa’nın zengin mutfak kültürüne uzanan cevizli lokum, davet günlerinde hazırlanan özel bir hamur işidir. Hafif tatlı aroması, tarçın ve tahinle zenginleşen iç dolgusu sayesinde hem nostaljik hem de doyurucu bir lezzet sunar. İşte, enfes cevizli lokum tarifi...

CEVİZLİ LOKUM TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

500 gram un

250 gram süt (ılık)

1 çay kaşığı bira mayası

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2 adet haşlanmış patates (ezilmiş)

1 adet yumurta sarısı (üzeri için)

İç harcı için:

300 gram ceviz içi (dövülmüş)

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı tahin

Üzeri için:

50 gram susam

CEVİZLİ LOKUM YAPILIŞI

Bir kapta bira mayası, ılık süt, toz şeker ve 1 yemek kaşığı unu karıştırın.

Mayanın aktifleşmesi için birkaç dakika bekletin.

Geniş bir kaba unu alın.

Ortasını açarak mayalı karışımı, ezilmiş haşlanmış patatesi ve tuzu ekleyin.

Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini temiz bir bezle örtün ve yaklaşık 30–45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparın.

Unlu zeminde oklava yardımıyla kalın yufka şeklinde açın.

Açılan hamurun üzerine dövülmüş ceviz, toz şeker, tarçın ve tahini eşit şekilde serpiştirin.

Ardından rulo şeklinde sarın.

Hazırlanan ruloları ister dilimleyerek ister bütün halde yağlanmış tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan lokumların üzerine temiz bir bez örtün ve yumuşak kalması için dinlendirin.

Ilındıktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!