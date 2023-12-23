Lezzet şölenine davet: Geleneksel Keşkek tarifiyle damakları şenlendirin!
Türk mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan keşkek, damakları şenlendiren bir lezzet sunuyor. İşte, keşkek yapımının püf noktaları ve adım adım tarifi...
Anadolu'nun zengin kültürünü yansıtan ve geleneksel olarak düğün ve bayramlarda sofraları süsleyen lezzetlerden biri olan keşkek, 2011 yılında Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 6. oturum sonucunda UNESCO tarafından Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine dahil edilmiştir. Bu özel yemek, genellikle yarma buğday ve etin bir araya getirilmesiyle hazırlanır. İşte, damakları şenlendiren keşkek yapımı...
MALZEMELER
2 su bardağı yarma buğday
500 gram dövülmüş et (genellikle tavuk veya dana eti tercih edilir)
1 su bardağı tereyağı veya sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Üzeri için tercihe bağlı nar ekşisi veya sosu
YAPILIŞI
2 su bardağı yarma buğday yıkanır ve süzgece alınır. Üzerine sıcak su ekleyip buğdayları ıslatılır. Ardından su süzülür.
500 gram et tencereye alınır, üzerine su eklenir ve et yumuşayana kadar haşlanır. Daha sonra etin suyu süzülmüş buğdaya ekleneceği için kenera ayrılır.
Haşlanmış buğday, haşlanmış etin üzerine eklenir. Ardından karışıım bir tencereye alınır.
Buğday ve et karışımına tuz, karabiber, ve tercihe bağlı olarak tereyağı veya sıvı yağ eklenir Malzemeler orta ateşte, sürekli karıştırarak pişirilir.
Keşkek kıvamını bulduğunda ocaktan alınır. Kıvam, yarma buğdayın iyice açılması ve etle bütünleşmesiyle oluşur.
Keşkek sıcak servis edilir. Servis tabağına alınan keşkeğin üzerine nar ekşisi veya isteğe bağlı sos ekleyerek servis yapılabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz şehit oldu!
- Adliyedeki atamaların şifresi: Kasa kazandı
- AKP'li Başkan'ın övgüsüne tepki yağdı!
- Kimlikleri açıklandı!
- Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- Memur ve emeklisinin maaşına zam için de oran verdi
- Özel Filistin’e gidiyor!
- Avcılar Emniyet Müdürü görevden alındı!
- Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı!