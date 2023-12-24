Yılbaşı sofrasının olmazsa olmazı: Pancarlı humus tarifi...

Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:13

Güncelleme: 24.12.2023 - 13:13

Yılbaşı sofrası, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, keyifli anıları paylaştığımız, lezzetli yemeklerin ve atıştırmalıkların sofrada yer bulduğu özel bir zaman dilimidir. Bu yıl, sofranıza farklı bir tat katmak ve konuklarınızı şaşırtmak istiyorsanız, pancarlı humus tam aradığınız lezzet olabilir. Geleneksel humusun eşsiz dokusunu ve besleyici özelliklerini pancarın muhteşem rengiyle birleştiren bu tarif, hem görsel şölen sunacak hem de damakları bayram ettirecek.

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet büyük boy pancar (haşlanmış ve rendelenmiş)

3 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

1 limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Susam veya nane yaprakları (servis için)

Yapılışı

Haşlanmış nohutları, rendelenmiş pancarı, tahini, ezilmiş sarımsakları, limon suyunu, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi bir blender veya mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Karışımın kıvamını kontrol ederek, ihtiyaç duyduğunuz kadar su ekleyerek isteğinize göre ayarlayın.

Servis tabağına almadan önce humusu bir süre buzdolabında dinlendirin. Böylece lezzetler birbirine daha iyi geçer.

Servis tabağına aldıktan sonra üzerini susam veya taze nane yaprakları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Yılbaşı sofranızı renklendirmek ve konuklarınızı şaşırtmak için pancarlı humusu denemek, yeni bir gelenek başlatmanıza neden olabilir. Şimdiden afiyet olsun ve mutlu yıllar!