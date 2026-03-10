C vitamini deposu geleneksel lezzet: Pınarbaşı kara çorbası

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde tavuk eti ve kızamık bitkisiyle hazırlanan kara çorba, yörede yıllardır beğeniyle tüketiliyor. Bölgede kızamık olarak bilinen (Berberis vulgaris) bitkisini doğadan toplayan yurttaşlar, bu bitkiyi kaynatarak kızamık ekşisine dönüştürüyor. Kavanozlarda saklanan ekşiler, yıl boyu kara çorba yapımında kullanılıyor.

C vitamini açısından zengin olan kızamık bitkisinden yapılan kara çorba, daha çok kış aylarında hastalıklardan korunmak amacıyla tüketiliyor. Hem evlerde hem de Kastamonu ve Pınarbaşı ilçesindeki restoranlarda hazırlanan çorba, Türk Patent ve Marka Kurumunca "Pınarbaşı Kara Çorba" adıyla 2017 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

KARA ÇORBANIN YAPIMI GEREKLİ MALZEMELER VE TARİFİ

Malzemeler (8 kişilik)

Tavuk

1 soğan

2 yemek kaşığı kızamık ekşisi

2 yemek kaşığı un

Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber

100 gram tereyağı

Yapılışı

1. Kara çorba için tavuk, haşlanmak üzere uygun bir tencereye alınır.

2. Bütün soğan, 8 gram tuz, 2 litre su ve 5 gram karabiber ilave edilerek haşlanır.

3. Elde edilen tavuk suyu çorba yapmak üzere ayrılır.

4. İki litre tavuk suyuna 10-15 mililitre kızamık ekşisi eklenir ve karıştırılır.

5. 20 gram un, 500 mililitre soğuk su ile karıştırılıp kaynayan çorbaya eklenir, çorba 5 dakika kaynatılır.

6. İlk aşamada haşlanan tavuktan küçük parçalar haline getirilmiş 100-150 gram tavuk eti ayrılır ve 100 gram tereyağında 5 gram karabiber, 8 gram tuz ilave edilerek 1 dakika kızartılır.

7. Pişen çorbaya tavuklar ilave edilip servis edilir.