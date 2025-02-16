Çay demlenene kadar hazır! 3 malzemeli enfes kurabiye tarifi...

Yayınlanma: 16.02.2025 - 19:19

Güncelleme: 16.02.2025 - 19:19

Akşam yemeklerinden sonra çay demlenene kadar hazırlanabilecek olan kurabiye ile tatlı krizlerini sadece 15 dakikada bastırmak mümkün... İşte enfes kurabiye tarifi!

MALZEMELER

6 yaprak milföy hamuru

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

YAPILIŞI

Yumuşayan milföy yapraklarını hafifçe açın. Üzerine erimiş yağı sürdükten sonra 1 yemek kaşığı şeker serpin.

Milföyün iki uzun kenarını ortaya doğru, rulo şeklinde sarın.

İki rulo tam ortada birleşene kadar sıkıca sarın.

Sardığınız ruloyu bıçakla 1 cm kalınlığında dilimleyin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve dilimlediğiniz kurabiyeleri aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10 dakika, altın sarısı rengini alana kadar pişirin.