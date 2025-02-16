Çay demlenene kadar hazır! 3 malzemeli enfes kurabiye tarifi...
Milföy hamuru, şeker ve tereyağı ile hazırlayabileceğiniz, yapımı kolay ve lezzeti olay olan çıtır çıtır kurabiye tarifi...
Akşam yemeklerinden sonra çay demlenene kadar hazırlanabilecek olan kurabiye ile tatlı krizlerini sadece 15 dakikada bastırmak mümkün... İşte enfes kurabiye tarifi!
MALZEMELER
6 yaprak milföy hamuru
3 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
YAPILIŞI
Yumuşayan milföy yapraklarını hafifçe açın. Üzerine erimiş yağı sürdükten sonra 1 yemek kaşığı şeker serpin.
Milföyün iki uzun kenarını ortaya doğru, rulo şeklinde sarın.
İki rulo tam ortada birleşene kadar sıkıca sarın.
Sardığınız ruloyu bıçakla 1 cm kalınlığında dilimleyin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve dilimlediğiniz kurabiyeleri aralıklı olarak dizin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 10 dakika, altın sarısı rengini alana kadar pişirin.
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