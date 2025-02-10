Dereotlu poğaça tarifi: Çay saatlerinin yıldızı...

Yayınlanma: 10.02.2025 - 09:54

Güncelleme: 10.02.2025 - 09:54

Yumuşacık dokusu ve mis gibi dereotu kokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi: Dereotlu poğaça! Hem pratik hem de lezzetli olan bu poğaça, kahvaltı sofralarından ara öğünlere kadar her an tüketilebilecek harika bir atıştırmalık. İçindeki dereotu sayesinde hafif ve ferah bir tat sunan bu tarif, mayasız hamuruyla kısa sürede hazırlanarak fırından çıktığı anda enfes kokusuyla herkesi cezbediyor...

MALZEMELER

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı sirke (poğaçanın kıyır kıyır olması için)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

3 - 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

Beyaz peynir veya lor peyniri

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurta akını bir kaba alın.

Şeker, tuz, sirke ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın.

Kıyılmış dereotunu ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle açın.

İçine peynir koyup kapatın ve yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar (20-25 dakika) pişirin.

PÜF NOKTALARI

Tereyağı oda sıcaklığında olmalı, böylece hamur daha kolay yoğrulur.

Sirke poğaçaya hem kıtırlık hem de lezzet katar.

Hamuru çok fazla yoğurmayın, yumuşak olması için kontrollü un ekleyin.