Çay demlenene kadar hazır: Sahurda tok tutan tavada yalancı su böreği tarifi

Sahurda "Hem doyurucu olsun hem susatmasın hem de şipşak hazırlansın" diyenlerin imdadına koşan mucizevi bir tarif! Fırın çalıştırmaya, hamur açmaya gerek kalmadan; sadece iki yufkayla tavada hazırlanan bu börek, gerçek su böreği lezzetini aratmıyor.

MALZEMELER

2 adet günlük yufka

Sosu İçin:

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım şişe maden suyu (Böreği kabartıp yumuşacık yapacak olan sır bu)

İç Harcı:

1 büyük kase ufalanmış beyaz peynir ve rendelenmiş kaşar peyniri karışımı

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Tavayı yağlamak için: 1 tatlı kaşığı tereyağı

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Derin bir kasede yumurta, süt, sıvı yağ ve maden suyunu iyice çırpın.

Geniş, yanmaz yapışmaz bir tavanın (krep tavası veya geniş teflon tava) tabanını ve kenarlarını tereyağı ile güzelce yağlayın.

1 bütün yufkayı, kenarları tavanın dışına sarkacak şekilde tavanın ortasına serin. Üzerine hazırladığınız sostan 2-3 kaşık gezdirin.

İkinci yufkayı ortadan ikiye bölün. Yarısını iri parçalar halinde kopararak tavadaki yufkanın üzerine buruşturarak yerleştirin. Üzerine tekrar bolca sos gezdirin.

Peynirli ve maydanozlu iç harcın tamamını bu kata eşit şekilde yayın.

Kalan yarım yufkayı da harcın üzerine buruşturarak yerleştirin ve kalan sosun tamamını dökün. En son, tavanın kenarlarından sarkan ilk yufkayı böreğin üzerine doğru düzgünce kapatın.

Tavayı ocağa alın. Önce orta ateşte tavanın ısınmasını sağlayın, sonra altını kısıp kapağını kapatın. Altı nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 7-8 dakika) pişirin. Düz bir kapak veya tabak yardımıyla böreği ters çevirerek diğer yüzünü de aynı şekilde kızartın. İlk sıcağı çıkınca dilimleyerek servis yapın.