Çay saati için elmalı tarifler

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:23

Hem lezzeti, hem ekonomik, hem de faydaları ile elma mutfaklardan eksik olmaması gereken bir besin. Dünyada 1000 farklı elma çeşidi üretildiği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda tatlı tariflerinde, çorba yapımında, salatalarda ve sirkelerde de kullanılır. Lifli bir besin maddesi olduğu için, her gün bir adet yenmesi tavsiye ediliyor. Golden, fuji, santana, jonathan, starting ve amasya elması en çok bilinen çeşitleri. Elma tatlılarada çok yakışan bir meyve. Tarçınla ve cevizle uyumu damakla nefis bir tat bırakıyor. İşte sizlere çay saati için en sevilen elmalı tarifler…

ELMALI KURABİYE

Malzemeler

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (3-4 su bardağı)

Elma harcı için:

3 adet elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı çekilmiş ceviz

Yapılışı

Büyük bir kaseye tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip, yoğurun. Yani un hariç bütün malzemeleri bir kaba alıp yoğurun.

İyice karıştıktan sonra unu da ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Ardından elmalı harcı için elmaları rendeleyin. Sonra şekeri de ilave edip ocağın altını açın ve elmalarsuyunu çekene kadar karıştırın. Tarçını da ekleyin karıştırma işlemine devam edin.

Altını kapatın ve cevizi ekleyin. Merdane yardımı ile hamuru açın.

Çay bardağının ağzıyla yuvarlaklar kesin. Ortalarına elmalı harçtan koyup hamurun iki kenarını iç harç üzerinde birleştirerek kapatın. Yağlı kağıt dediğiniz fırın tepsisine tek tek dizin.

180 derecede kızarıncaya kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Kurabiye hamurunun kıvamını tutturabilmek için bütün malzemelerin oda sıcaklığında olaması gerekir. Ayrıca hamuru rahat açabilmek için biraz buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

ELMALI TART

Malzemeler

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 su bardağı un

Elmalı harcı için:

4 adet büyük boy elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı

Elmalı turta yapımı için birinci adım büyük bir karıştırma kabına tereyağı, sıvı yağı, yumurtayı, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Ardından azar azar unu ekleyin. Ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.

Hamuru üç eşit parçaya bölün ve birini streç ile sarıp buzluğa atın.

30 dakika kadar buzlukta dinlendirin.

Bu arada elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin.

Geniş bir tavaya elmaları koyup üzerine şekeri, tarçını ve tereyağını ekleyip, elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Pişen elmaların üzerine dövülmüş cevizleri ilave edin ve karıştırıp soğumaya bırakın.

Merdane yardımıyla tart kalıbınıza göre açın.

Tart kalıbının kenarlarını güzelce yağlayın ve hamuru kalıba alın.

Fazla kabarmaması için üzerine çatalla delikler açın.

Hazırladığınız iç harcı hamurun üzerine dökün.

Süslemek için dondurucuya koyduğunuz hamuru açın ve şeritler halinde kesin.

Tartın üzerine şeritleri dizin. Şerit yapmak istemiyorsanız, elma dizebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Afiyet olsun.

ELMALI KEK

Malzemeler

4 adet elma

3 adet yumurta

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

Yapılışı

Elmaları soyup incecik dilimleyin. Kararmaması için limon suyunda bekletin.

Yumurta ve toz şekeri çırpıp, sıvı yağ ve sütü ekleyin.

Azar azar un ilave edip karıştırın. Kabartma tozu, vanilya, tarçın ve cevizi ekleyip çırpın.

Elmaları yağlanmış büyük boy fırın kabının altına dizin.

Üzerine hamuru boşaltıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında arada kontrol ederek pişirin. Afiyet olsun.