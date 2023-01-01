Ocak ayı sebze ve meyve takvimi

01 Ocak 2023 Pazar, 15:50

Mevsiminde, doğru beslenmediğinizi düşünüyorsanız, sağlıklı beslenmek için adımlar atmanız gerekir. Yeni yılın ilk ayı yeni bir başlangıç yapıp ve beslenmenizi gözden geçirmek için oldukça uygun. İşte mutfaklarınızdan eksik etmemeniz gereken ocak ayı sebzeleri ve meyveleri:

OCAK AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Brokoli, havuç, lahana, kereviz, pırasa, pazı, ıspanak, pancar, bal kabağı, karnabahar, turp,

marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere.

OCAK AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Armut, cennet hurması, nar, elma, greyfurt, nar, portakal, mandalina, ayva, kestane.

MEVSİMİNE UYGUN, SAĞLIKLI VE LEZZETLİ İKİ PRATİK TARİF

BROKOLİ ÇORBASI

Malzemeler

1 adet büyük demet brokoli

1 adet soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet patates

1 çay bardağı süt veya süt kreması

1 su bardağı tavuk veya et suyu

3 su bardağı su

Tuz, karabiber

Yapılışı

Öncelikle brokoliyi küçük parçalara ayırın. Tencerede soğanı ve brokoliyi 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile kavurun. Üzerine patatesi ekleyin, bir kaç dakika daha kavurmaya devam edin. Tavuk yada et suyunuda ilave edince kaynamaya bırakın. Tuzu ve karabiberi ekleyin. En son sütü veya kremayı azar azar brokoliye ekleyin ve ocağı kapatın. Afiyet olsu.

NOT: Servis esnasında brokoli ile süslemek isterseniz haşlanan brokoliden bir kaç adet ayırmayı unutmayın. Dilerseniz, nane veya maydanoz yapraklarıylada süsleyebilirsiniz.

PRATİK BİLGİ:

Patates yerine, un kullanabilirsiniz.

Süt ve krema yerine, labne peynir kullanabilirsiniz.

ISPANAK SALATASI

Malzemeler

500 gr körpe ıspanak

2 adet çeri veya şeker domates

1-2 çorba kaşığı nar

4-5 adet ceviz

Sosu için:

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı elma veya üzüm sirkesi

Zeytinyağı, tuz

Yapılışı

Ispanak yapraklarını iyice yıkayıp kuruladıktan sonra elinizle irice koparıp, salata kasesine alın. Üzerine göre doğranmış domates, nar ve ceviz serpin. Sosu hazırlamak için tüm malzemeyi küçük bir kaba alıp iyice çırpın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.

NOT: Salatanızın üzerine beyaz peynir ekleyebilirsiniz.