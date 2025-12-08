Çay saatine farklılık: Mısır gevrekli ıslak kek tarifi

Islak kekin yumuşacık dokusu ile mısır gevreğinin nefis çıtırtısını bir araya getiren bu tarif, klasik keklere leziz bir dokunuş katıyor. Üstelik hazırlanması oldukça pratik! Hem çay saatlerinde hem de tatlı krizlerinde kurtarıcı olacak mısır gevrekli ıslak kek, çikolata sosuyla birleşince damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte adım adım yapılışı…

MALZEMELER

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1 su bardağı mısır gevreği (iri kırılmış)

Sosu için:

1,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Kek hamurunu hazırlayın:

Bir kapta yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyin. Kakaoyu, vanilini, unu ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ilave edin.

Mısır gevreklerini ekleyin:

Hamur hazır olunca iri kırılmış mısır gevreklerini spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Keki pişirin:

Yağlanmış bir fırına uygun kabın içine hamuru dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Sosu hazırlayın:

Küçük bir tencerede süt, şeker, kakao ve sıvı yağı karıştırarak kaynamadan ısıtın ve şeker eriyince ocaktan alın.

Keki soslayın:

Fırından çıkan sıcak keki çatalla delikler açarak sosu üzerine gezdirin. Sosu tamamen çekmesi için dinlendirin.

Servis edin:

Kek soğuyup sosu tamamen çekince dilimleyin. Üzerine ekstra mısır gevreği serperek servis edebilirsiniz.