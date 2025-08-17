Çay saatine ferahlık katan tat: Limonlu kurabiye tarifi...

Limon kabuğu rendesi ve birkaç damla limon suyu sayesinde ağızda ferah bir tat bırakan bu enfes limonlu kurabiye tarifi çay saatlerinden kalabalık misafir sofralarına kadar her yerde gönül rahatlığıyla servis edilebilecek bir lezzet...

MALZEMELER

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 adet limon kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Üzeri için pudra şekeri

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ekleyip karıştırın.

Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu ekleyin.

Un, vanilin ve kabartma tozunu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın, yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 15 dakika, üzeri hafif çatlayana kadar pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeler hafif ılındığında üzerine pudra şekeri serpin.