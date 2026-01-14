Çay saatlerine nefis bir kış dokunuşu: Portakallı cevizli kurabiye tarifi

Ev yapımı kurabiyeler arasında hem aroması hem de kıvamıyla öne çıkan portakallı cevizli kurabiye, özellikle kış aylarında mutfağı saran mis gibi portakal kokusuyla iştah kabartıyor. Ne çok sert ne de dağılan yapısıyla tam kıvamında olan bu tarif, uzun süre tazeliğini korumasıyla da öne çıkıyor. İşte, nefis portakallı cevizli kurabiye tarifi...

PORTAKALLI CEVİZLİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı portakal suyu

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 – 3,5 su bardağı un

1 su bardağı iri kırılmış ceviz içi

PORTAKALLI CEVİZLİ KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ ve toz şekeri geniş bir kapta krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurtayı ekleyip tekrar çırpın.

Portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu ilave edin.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Son olarak ceviz içini ekleyip hamura nazikçe yedirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayıp hafif bastırarak yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzerleri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Portakallı cevizli kurabiyeleri pudra şekeri serperek servis edebilir, çay ve filtre kahve yanında ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun!