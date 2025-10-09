Çay saatlerinin favorisi: Fındıklı ıslak kek tarifi...

Yoğun çikolata tadı, yumuşacık dokusu ve fındığın kattığı eşsiz aromayla fındıklı ıslak kek, çay saatlerinin ve misafir sofralarının vazgeçilmez tatlısıdır. Klasik ıslak keke farklı bir dokunuş katan bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de zengin lezzetiyle tatlı krizlerine birebir...

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı ince çekilmiş fındık

Sosu için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri mikserle beyazlayana kadar çırpın. Üzerine süt, sıvı yağ, kakao, un, kabartma tozu, vanilin ve fındığı ekleyip karıştırın.

Yağlanmış fırın kabına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Sos malzemelerini bir tencerede karıştırarak kaynamaya yakın ısıtın, tereyağını ekleyip ocaktan alın.

Fırından çıkan kekin üzerine kürdanla delikler açın, ılık sosu dökün. Kekin sosu iyice çekmesi için 1 saat dinlendirin.