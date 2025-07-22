Çay saatlerinin gözdesi: Pratik ve lezzetli sultan sarması tarifi

Sultan Sarması, hafifliğiyle çay saatlerinin yıldızı olan bu zarif tatlı, sofranıza adeta saray şıklığı katacak. İşte, Pratik ve lezzetli sultan sarması tarifi...
SULTAN SARMASI TARİFİ
Malzemeler
Muhallebisi için:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- İç kreması için:
- 1 paket krem şanti
- Yarım su bardağı soğuk süt (krem şanti için)
Tabanı için:
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
YAPILIŞI
- Kakaolu muhallebiyi hazırlayın: Bir tencerede süt, şeker, un, nişasta ve kakaoyu karıştırın. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Kıvam alınca ocaktan alıp vanilin ve tereyağını ekleyin, iyice karıştırın. Ilınmaya bırakın.
- Tepsiyi hazırlayın: Büyük boy fırın tepsisinin her yerine eşit şekilde Hindistan cevizi serpin. Ilınmış muhallebiyi dikkatlice döküp spatula ile düzleştirin. Oda sıcaklığına gelince üzerini kapatıp 3-4 saat buzdolabında bekletin.
- Krem şantiyi hazırlayın: Krem şantiyi yarım su bardağı soğuk sütle çırpın ve buzdolabında kıvam alması için bekletin.
- Tatlıyı sarın: Soğuyan muhallebinin üzerine hazırladığınız krem şantiyi yayın. Ardından uzunlamasına 8-10 şerit halinde kesin. Spatula yardımıyla dikkatlice rulo şeklinde sarın.
- Servis edin: Tatlıları tabağa alın. Üzerini Hindistan cevizi, Antep fıstığı, fındık kırığı veya çikolata sosuyla süsleyerek servis edebilirsiniz.
PÜF NOKTALARI
- Tatlıyı sarmadan önce iyice soğuduğuna emin olun, aksi halde dağılabilir.
- Rulo yaparken spatula ya da ince bir bıçak kullanarak altından destek alın.
- Daha yoğun tat için krem şantinin içine labne veya mascarpone ekleyebilirsiniz.