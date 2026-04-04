Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Yumuşacık dokusuyla üzümlü kek tarifi

Klasik kek tariflerine farklı bir dokunuş katmak isteyenler için üzümlü kek harika bir seçenek sunuyor. Üzümlerin verdiği hafif tatlılık ve yumuşak dokusuyla hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde tercih edilen bu tarif, az malzemeyle büyük lezzet yaratıyor.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı kuru üzüm

1 yemek kaşığı un (üzümler için)

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Üzerine süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ilave edin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Kuru üzümleri unla karıştırarak kek harcına ekleyin. Bu işlem, üzümlerin kekin dibine çökmesini önler.

Hazırlanan karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan keki biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.