Çay saatlerinin yeni gözdesi: Çıtır patates topları

Haşlanmış patatesle hazırlanan çıtır patates topları, ister kahvaltıda ister ara öğünde kolaylıkla tüketilebilecek pratik bir lezzet. Altın rengiyle iştah kabartan bu tarif, özellikle çocukların beslenme çantasına konulabilecek sağlıklı bir alternatif de sunuyor. Evde bulunan basit malzemelerle kısa sürede yapılabilen patates topları, üzerine serpilen farklı baharatlarla damak zevkine göre çeşitlendirilebiliyor. İşte, çıtır patates topları tarifi...

Malzemeler

4 adet orta boy haşlanmış patates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı