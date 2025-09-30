Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çay saatlerinin yeni gözdesi: Çıtır patates topları

30.09.2025 12:10:00
Dışı çıtır, içi yumuşacık patates topları hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu tadıyla sofraların gözdesi oluyor. İşte, çıtır patates topları tarifi...

Haşlanmış patatesle hazırlanan çıtır patates topları, ister kahvaltıda ister ara öğünde kolaylıkla tüketilebilecek pratik bir lezzet. Altın rengiyle iştah kabartan bu tarif, özellikle çocukların beslenme çantasına konulabilecek sağlıklı bir alternatif de sunuyor. Evde bulunan basit malzemelerle kısa sürede yapılabilen patates topları, üzerine serpilen farklı baharatlarla damak zevkine göre çeşitlendirilebiliyor. İşte, çıtır patates topları tarifi...

Malzemeler

  • 4 adet orta boy haşlanmış patates
  • 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

  1. Haşlanmış patatesleri ezip içine kaşar peyniri, tuz ve karabiberi ekleyin.
  2. Elinizle küçük toplar yapın.
  3. Önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.
  4. Kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın.
  5. Fazla yağını almak için havlu kâğıda çıkarın ve sıcak servis edin.
İlgili Konular: #patates #Yemek Tarifi #pratik tarif