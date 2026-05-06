Çay saatlerinin yeni yıldızı: Elma dilimli kek tarifi

Elma dilimli kek, ev yapımı tatlıların en sevilen ve en nostaljik tariflerinden biridir. İncecik dilimlenmiş elmaların kek harcıyla kat kat birleşmesiyle ortaya çıkan bu lezzet, çay saatlerinin vazgeçilmezi olur. İşte yumuşacık dokusuyla elma dilimli kek tarifi...

ELMA DİLİMLİ KEK TARİFİ

Malzemeler:

6 adet kırmızı elma (ince dilimlenmiş)

3 adet yumurta

70 gram esmer şeker

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

125 ml süt

80 gram un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilin

2 çay kaşığı tarçın

ELMA DİLİMLİ KEK YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Yumurta ve şekeri, şeker tamamen eriyene kadar çırpın.

Üzerine süt ve eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek karışıma ilave edin.

Baton kek kalıbına yağlı kağıt serin.

Elma dilimlerinden bir kat dizin, üzerine kek harcından dökün.

Bu işlemi kat kat olacak şekilde tekrarlayın.

Üzerine biraz esmer şeker serpin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!