Levant'ın enfes lezzeti: Mutabbal tarifi

Mutfak literatüründe sıkça Babagannuş ile karıştırılan ancak içeriğindeki tahin ve yoğurt dokunuşuyla ondan tamamen ayrılan Mutabbal, Doğu Akdeniz meze kültürünün en prestijli üyelerinden biridir. Onu sıradan patlıcan salatalarından ayıran en temel fark, patlıcanın lifli yapısının çatalla ezilerek krema kıvamına getirilmesi ve tahinin o yoğun, fındıksı yağlılığıyla dengelenmesidir.

MUTABBAL TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy kemer patlıcan

3 yemek kaşığı süzme yoğurt (kıvamın sulanmaması için süzme olması şarttır)

3 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak (tuzla ezilmiş)

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı (harcın içine)

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar taneleri (asidite ve renk kontrastı için)

İnce kıyılmış taze maydanoz veya taze nane yaprakları

İsteğe bağlı: Hafifçe kavrulmuş çam fıstığı veya ceviz içi

Yapılışı