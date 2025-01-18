Çayın yanına 30 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Haşhaşlı revani tarifi

Yayınlanma: 18.01.2025 - 19:58

Güncelleme: 18.01.2025 - 19:58

Revani, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Yumuşacık yapısı ve şerbetiyle damağınızda unutulmaz bir tat bırakır. Ancak haşhaşlı revani, bu klasik tatlının farklı bir versiyonudur. Haşhaş tohumu, tatlının içine eklenerek hem lezzetini hem de dokusunu zenginleştirir. Hem hafif hem de doyurucu olan bu tatlı, misafirlerinizi etkileyecek mükemmel bir alternatiftir. Peki, çayın yanına 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla haşhaşlı revani tarifi...

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı haşhaş tohumu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

Bir tutam tuz

Şerbet için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

HAŞHAŞLI REVANİ YAPILIŞI

İlk olarak bir kaba yumurtaları kırın ve üzerine toz şekeri ekleyin.

Karışım krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpın.

Çırptığınız yumurtaların üzerine yoğurdu ve sıvı yağı ilave edin.

Karıştırmaya devam edin.

Ayrı bir kasede irmik, haşhaş tohumu, kabartma tozu, vanilin, un ve tuzu karıştırın.

Ardından kuru karışımı sıvı karışıma ekleyin ve güzelce karıştırın.

Karışımı, yağladığınız bir fırın tepsisine dökün. 180°C ısınmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Kürdan testini yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Kürdan kuru çıkarsa, tatlınız pişmiş demektir.

Şerbeti hazırlamak için, suyu ve şekeri bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve şerbeti 10 dakika daha kaynatın.

Şerbetin sıcak olması gerektiğini unutmayın.

Fırından çıkan sıcak revaniyi birkaç dakika beklettikten sonra, üzerine sıcak şerbeti dökün.

Şerbetin tatlıya iyice çekmesi için tatlının üzerine birkaç dakika bekleyerek dökün.

Şerbeti çektikten sonra, haşhaşlı revaniniz hazır!

Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!