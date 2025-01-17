Ağızda dağılan enfes lezzet: Tereyağlı kurabiye tarifi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 22:26

Güncelleme: 17.01.2025 - 22:26

Tereyağlı kurabiye, ağızda dağılan dokusu ve mis gibi kokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bir lezzettir. Yumuşacık yapısı ve kolay hazırlanışıyla her yaştan insanın sevdiği bu tat, özellikle misafirler için sunulan tatlıların başında gelir. İşte, evde kolayca yapabileceğiniz, tam ölçülü tereyağlı kurabiye tarifi...

TEREYAĞLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

4 su bardağı un (azar azar ekleyin, kıvama göre değişebilir)

Üzeri için:

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

TEREYAĞLI KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabında oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini mikserle ya da çırpıcı ile iyice karıştırın.

Pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar devam edin.

Sıvı yağ ve yumurtayı ekleyerek karışıma yedirin.

Ardından vanilini ilave ederek homojen bir karışım elde edin.

Unu ve kabartma tozunu azar azar karışıma ekleyin.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun kıvamı pürüzsüz ve şekil alabilir olmalıdır.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve istediğiniz şekli verin.

İsterseniz çatalla hafifçe bastırarak desen oluşturabilirsiniz.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın.

İsterseniz üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!