Kış aylarının çok sevilen yemeği: Pazı diblesi tarifi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 18:07

Güncelleme: 17.01.2025 - 18:07

Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan pazı diblesi, hem hafif hem de besleyici bir yemektir. Taze pazılarla hazırlanan bu yemek, yanında yoğurtla birlikte harika bir ana yemek ya da doyurucu bir meze alternatifi sunar. Peki, kış aylarının çok sevilen bu yemeği nasıl yapılır? İşte, leziz pazı diblesi tarifi...

PAZI DİBLESİ TARİFİ

Malzemeler

1 demet taze pazı

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı sıcak su

Dilerseniz üzerine limon dilimleri ve yoğurt (servis için)

PAZI DİBLESİ YAPILIŞI

Pazı yapraklarını iyice yıkayın ve saplarını ayırın.

Sapları ince ince doğrayın, yaprakları ise şeritler halinde doğrayarak kenara alın.

Bir tencereye zeytinyağını ve tereyağını ekleyin.

Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyerek orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun.

Doğradığınız pazı saplarını soğanların üzerine ekleyerek 2-3 dakika kadar kavurun.

Ardından pazı yapraklarını da ekleyip hafifçe sönene kadar karıştırarak pişirin.

Pirinci iyice yıkayıp süzdükten sonra tencereye ekleyin ve karışıma güzelce yedirin.

1-2 dakika boyunca kavurarak pirincin lezzetini artırın.

Tuz, karabiber ve sıcak suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Yemeğinizi ocaktan aldıktan sonra 5-10 dakika dinlendirin.

Servis ederken üzerine limon dilimleri yerleştirebilir ve yanına yoğurt ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!