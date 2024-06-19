Yaz günlerinde kurtarıcı tarif! Beyaz çikolatalı cheesecake tarifi...

Yayınlanma: 19.06.2024 - 17:21

Güncelleme: 19.06.2024 - 17:21

Yaz günlerinde ferahlatıcı ve hafif tatlılar arıyorsanız, cheesecake tarifimize mutlaka göz atmalısınız. Yaz meyveleri ile süslenen bu enfes cheesecake, hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek. Pratik yapımı ve serinletici lezzetiyle sıcak havalarda tatlı krizlerinize mükemmel bir çözüm sunuyor...

MALZEMELER

Taban için:

200 gram yulaflı bisküvi

100 gram tereyağı (eritilmiş)

Dolgu için:

300 gram beyaz çikolata

400 gram labne peyniri

200 ml krema (1 paket)

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Üzeri için:

Beyaz çikolata rendesi veya meyve

YAPILIŞI

Yulaflı bisküvileri rondodan geçirerek ince kırıntı haline getirin.

Eritilmiş tereyağını bisküvi kırıntılarına ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışımı kelepçeli bir kek kalıbının tabanına eşit şekilde yayın ve bir kaşığın arkasıyla bastırarak sıkılaştırın.

Tabanı buzdolabına koyarak soğuması için bekletin.

Beyaz çikolatayı benmari usulü eriterek pürüzsüz bir kıvama getirin ve biraz soğuması için kenara alın.

Büyük bir kapta labne peyniri ve toz şekeri mikserle çırpın.

Karışıma krema, vanilya özütü ve birer birer yumurtaları ekleyerek çırpmaya devam edin.

Eritilmiş beyaz çikolatayı da karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Bisküvi tabanını buzdolabından çıkarın ve hazırladığınız dolguyu üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 50-60 dakika, kenarları sabit ve ortası hafif sallanacak şekilde pişirin.

Fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın. Ardından buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece bekletin.

Cheesecake'i kalıptan çıkarın ve dilimleyin.

Üzerini beyaz çikolata rendesi veya taze meyvelerle süsleyerek servis edin.