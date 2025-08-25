Çayın yanında afiyetle tüketebileceğiniz kıtır kıtır lezzet: İskoç bisküvisi tarifi

İskoç bisküvisi, tereyağı ve şekerin buluştuğu, hafif kıtır dokusuyla kahve ve çay saatlerinin vazgeçilmezi haline gelmiş klasik bir lezzettir. Evde hazırlaması kolaydır ve misafirlerinize ikram ederken hem göze hem damağa hitap eder. Peki, afiyetle tüketebileceğiniz bu kıtır kıtır lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes İskoç bisküvisi tarifi...

İSKO Ç B İSK ÜV İSİ TARİFİ

Malzemeler:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

50 gram toz şeker

175 gram un

25 gram mısır nişastası

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı olarak vanilya veya limon rendesi

İSKO Ç B İSK ÜV İSİ YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri derin bir kapta mikserle kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.

Un, mısır nişastası ve tuzu karışıma ekleyin. Hamur toparlanana kadar yoğurun.

Hamuru silindir veya yuvarlak şekiller vererek pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin.

Hamurun kalınlığını eşit tutmak, bisküvilerin eşit pişmesini sağlar.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 15-20 dakika, kenarları hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekleyin; bisküviler soğudukça kıtır kıvamına kavuşur.

İskoç bisküvilerini çay veya kahve yanında servis edebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak üzerine çikolata sosu veya pudra şekeri serpiştirerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!