Çayın yanında enfes lezzet: Pırasalı Börek Tarifi

Pırasa, çoğu zaman ana yemeklerde kullanılan bir sebze olsa da börek içi olarak kullanıldığında bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Yufkanın çıtırlığıyla pırasanın yumuşak dokusunu bir araya getiren bu börek, özellikle çay saatlerinde ve hafif akşam öğünlerinde tercih ediliyor. Evde kolayca hazırlanabilen pırasalı börek, fırından çıktığında yayılan kokusuyla iştah açıyor.
PIRASALI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
İç harcı için:
- 4 adet orta boy pırasa
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber (isteğe bağlı)
- Börek için:
- 3 adet yufka
- Sosu için:
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
Üzeri için:
- Çörek otu veya susam
Yapılışı
- Pırasalar ince ince doğranır ve bol suyla yıkanarak süzülür.
- Soğan yemeklik doğranır, zeytinyağında pembeleşene kadar kavrulur.
- Pırasalar eklenir ve yumuşayana kadar sotelenir.
- Tuz ve baharatlar ilave edilir, ocaktan alınıp soğumaya bırakılır.
- Sos için süt, sıvı yağ ve yumurta bir kapta çırpılır.
- İlk yufka tepsiye serilir, üzerine sos gezdirilir.
- İkinci yufka serilir, pırasalı harç eşit şekilde yayılır.
- Üçüncü yufka kapatılır, kalan sos üzerine sürülür.
- Üzeri çörek otu veya susamla süslenir.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.