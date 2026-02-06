Çayın yanında enfes lezzet: Pırasalı Börek Tarifi

Pırasa, çoğu zaman ana yemeklerde kullanılan bir sebze olsa da börek içi olarak kullanıldığında bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Yufkanın çıtırlığıyla pırasanın yumuşak dokusunu bir araya getiren bu börek, özellikle çay saatlerinde ve hafif akşam öğünlerinde tercih ediliyor. Evde kolayca hazırlanabilen pırasalı börek, fırından çıktığında yayılan kokusuyla iştah açıyor.

PIRASALI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

4 adet orta boy pırasa

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Börek için:

3 adet yufka

Sosu için:

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

Çörek otu veya susam

Yapılışı