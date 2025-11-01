Cevizli börek tarifi: Hem pratik hem de enfes tarif...

Tatlıyla tuzlunun dengeli buluştuğu, çıtır yufka katlarıyla mis gibi kokan cevizli börek, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi… İşte tam ölçülü cevizli börek tarifi...

MALZEMELER

Börek için:

3 adet yufka

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı toz şeker (isteğe bağlı, tatlı-tuzlu denge için)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe göre)

Sosu için:

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya toz ceviz (isteğe göre)

HAZIRLANIŞI

Bir kasede ince çekilmiş ceviz, toz şeker ve tarçını karıştırın.

Süt, sıvı yağ ve yumurtayı derin bir kapta çırpın.

İlk yufkayı tezgâha serin, üzerine sostan gezdirin.

İkinci yufkayı üzerine koyup tekrar sostan sürün.

Üçüncü yufkayı da serip aynı işlemi yapın.

Yufkayı önce dörde, sonra her parçayı ikiye keserek üçgen dilimler elde edin.

Her üçgenin geniş kısmına cevizli karışımdan serpin.

Rulo yapın ve isterseniz gül böreği şeklinde kıvırın ya da düz rulo olarak bırakın.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine börekleri dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam veya ceviz serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altın rengi olana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.