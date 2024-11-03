Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi: Köstebek pasta tarifi

Yayınlanma: 03.11.2024 - 13:18

Güncelleme: 03.11.2024 - 13:18

Hem lezzetli hem de göz alıcı bir pasta yapmak istiyorsanız, köstebek pasta tarifi tam size göre! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz köstebek pasta tarifi.

Malzemeler

Pandispanya İçin:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1/2 su bardağı kakao

1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

Kreması İçin:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1/2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

1/2 su bardağı süt (krem şanti için)

Üzeri İçin:

100 gram bitter çikolata (eritilmiş)

Kakao veya rendelenmiş çikolata (süslemek için)

Hazırlık Aşamaları

1. Pandispanyanın Hazırlanması

Fırını 180 dereceye ısıtın. Yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın.

Yumurtaları ve toz şekeri bir kaba alıp, mikserle beyazlaşana kadar çırpın.

Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Karışımı spatula ile nazikçe karıştırın.

Hamuru kalıba dökün ve önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Kekin piştiğini anlamak için bir bıçak ya da kürdan ile kontrol edin. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.

Kek soğuduktan sonra ortasını çıkaracak şekilde bir kaşık veya bıçakla dikkatlice oyuğun.

2. Kremanın Hazırlanması

Sütü, un, nişasta, şeker ve vanilini bir tencereye alıp karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Koyulaşan muhallebiyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krem şantiyi 1/2 su bardağı süt ile çırpın ve soğuyan muhallebiyi ekleyip iyice karıştırın.

3. Pastanın Birleştirilmesi

Hazırladığınız kremayı kekin ortasına doldurun. Dış kısımda kalan kek parçalarını kremanın üzerine yerleştirerek üst kısmı kapatın.

Eritilmiş çikolatayı pastanın üzerine gezdirin ve soğuması için buzdolabına koyun.

4. Servis Öncesi

Pasta tamamen soğuduktan sonra üzerini kakao veya rendelenmiş çikolata ile süsleyin.

Dilimleyerek servis yapabilirsiniz.