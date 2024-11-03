Yumuşacık lezzetli bir tatlı: Ev yapımı Alman pastası tarifi
Alman pastası, yumuşacık keki ve içini dolduran kremasıyla hem göze hem damağa hitap eden, klasikleşmiş bir tatlıdır. Aslında Alman mutfağından çok, pastanelerimizde popüler hale gelen bu lezzet, özellikle çocukluğumuzdan hatırladığımız nostaljik bir tat olarak bilinir.
Üstelik yapımı düşündüğünüzden daha kolay! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, her lokmada mutluluk veren Alman pastası tarifi!
Malzemeler
Hamur İçin:
- 2 su bardağı un
- 1/2 su bardağı ılık süt
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta
- 1/2 paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
- 1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı
- Bir tutam tuz
Krema İçin:
- 2 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri İçin:
- Pudra şekeri
Hazırlık Aşamaları
1. Hamurun Hazırlanması
Ilık sütü bir kaba alın ve içerisine mayayı ekleyip eritin. Maya aktifleşene kadar (yaklaşık 5-10 dakika) bekleyin.
Ayrı bir kapta un, şeker, tuz ve yumurtayı karıştırın. Eritilmiş tereyağını ekleyin ve son olarak mayalı sütü ekleyerek tüm malzemeyi yoğurun. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamurun üzerini örtüp ılık bir yerde yaklaşık 45 dakika mayalanması için bekletin.
2. Kremanın Hazırlanması
Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir tencerede karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Krema kıvam aldığında ocaktan alın ve vanilin ile tereyağını ekleyin. Karışımı iyice karıştırarak soğumaya bırakın.
3. Alman Pastasının Şekillendirilmesi ve Pişirme
Mayalanmış hamuru hafifçe unlanmış bir zemine alın, kısa bir süre yoğurun ve ikiye bölün.
Her bir hamuru yuvarlayıp hafifçe bastırarak disk şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve tekrar üzerini örtüp 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzeri hafif kızardığında fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
4. Alman Pastasının Birleştirilmesi
Soğuyan kekleri ortadan ikiye kesin.
Hazırladığınız kremayı kekin alt kısmına sürün ve üst kısmını kapatın.
Üzerine bolca pudra şekeri serpin ve servis edin.
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