Yumuşacık lezzetli bir tatlı: Ev yapımı Alman pastası tarifi

Yayınlanma: 03.11.2024 - 11:43

Güncelleme: 03.11.2024 - 11:43

Üstelik yapımı düşündüğünüzden daha kolay! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, her lokmada mutluluk veren Alman pastası tarifi!

Malzemeler

Hamur İçin:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1/2 paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)

1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı

Bir tutam tuz

Krema İçin:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin:

Pudra şekeri

Hazırlık Aşamaları

1. Hamurun Hazırlanması

Ilık sütü bir kaba alın ve içerisine mayayı ekleyip eritin. Maya aktifleşene kadar (yaklaşık 5-10 dakika) bekleyin.

Ayrı bir kapta un, şeker, tuz ve yumurtayı karıştırın. Eritilmiş tereyağını ekleyin ve son olarak mayalı sütü ekleyerek tüm malzemeyi yoğurun. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurun üzerini örtüp ılık bir yerde yaklaşık 45 dakika mayalanması için bekletin.

2. Kremanın Hazırlanması

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını bir tencerede karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Krema kıvam aldığında ocaktan alın ve vanilin ile tereyağını ekleyin. Karışımı iyice karıştırarak soğumaya bırakın.

3. Alman Pastasının Şekillendirilmesi ve Pişirme

Mayalanmış hamuru hafifçe unlanmış bir zemine alın, kısa bir süre yoğurun ve ikiye bölün.

Her bir hamuru yuvarlayıp hafifçe bastırarak disk şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve tekrar üzerini örtüp 15-20 dakika daha mayalanmaya bırakın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Üzeri hafif kızardığında fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

4. Alman Pastasının Birleştirilmesi

Soğuyan kekleri ortadan ikiye kesin.

Hazırladığınız kremayı kekin alt kısmına sürün ve üst kısmını kapatın.

Üzerine bolca pudra şekeri serpin ve servis edin.