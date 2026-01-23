Çikolataya rakip: Tahinli ve beyaz çikolatalı sufle tarifi...

Fırından çıktığında sallanan, kaşık daldırıldığında içinden ılık ılık tahin ve beyaz çikolata şelalesi akan bu tatlı, susamın o kavruk tadıyla tatlı krizlerine bambaşka bir boyut getiriyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

Harç İçin:

100 gr beyaz çikolata (İnce kıyılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı tahin

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

Bir çimdik tuz (Tatlının lezzetini patlatır)

Kaplar İçin:

Tereyağı ve susam (Kapları yağlayıp un yerine susamla kaplayacağız!)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Beyaz çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Eridikten sonra ocaktan alıp içine tahini ekleyin ve karıştırın. Ilıması için kenara alın.

Yumurtaları ve şekeri mikserle köpük köpük olup rengi açılana kadar (yaklaşık 4-5 dakika) çırpın. Bu, kekin kabarması için kritik.

Ilıyan tahinli karışımı yumurtalı karışıma yavaş yavaş, ip gibi akıtarak ekleyin. Bu sırada mikserin en düşük devrinde karıştırmaya devam edin.

Unu ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırın (yumurtayı söndürmeyin).

Sufle kaplarını (veya ısıya dayanıklı fincanları) tereyağı ile yağlayın. İçlerine bolca susam serpin ve kabı çevirerek her yerinin susam kaplanmasını sağlayın. Bu, dışına harika bir çıtırlık verecek.

Harcı kaplara paylaştırın (bir parmak boşluk bırakın). Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tam 10-12 dakika pişirin. Kenarları pişmiş, ortası hafif sallanıyor olmalı.

Fırından çıkar çıkmaz, üzerine bir top vanilyalı dondurma koyarak sıcak servis yapın.