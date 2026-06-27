Çin mutfağının enfes sokak lezzeti: Jianbing

Mutfak literatüründe kökenleri 2000 yıl öncesine, Üç Krallık dönemine kadar uzanan Shandong ve Tianjin menşeili Jianbing, Çin sokak gastronomisinin en karakteristik kahvaltılık hamur işidir. Yapı olarak Fransızların crepe disiplinine benzese de, harcında kullanılan un kombinasyonu ve barındırdığı tezat dokularla tamamen kendine has bir kimlik taşır.

JIANBING TARİFİ

Malzemeler

Gövde ve İpek Krep Harcı İçin:

Yarım su bardağı mung fasulyesi unu (bulunamazsa ince çekilmiş yeşil mercimek unu)

Yarım su bardağı çok amaçlı buğday unu

1 su bardağı soğuk su

Yarım çay kaşığı tuz

İç Katman ve Montaj Malzemeleri:

2-3 adet yumurta

1 yemek kaşığı siyah veya beyaz çörek otu / susam karışımı

3 sap yeşil soğan (incecik kıyılmış)

Yarım demet taze kişniş (kıyılmış)

Umami Sos Katmanı:

2 yemek kaşığı Tianmianjiang (Çin tatlı fasulye sosu - alternatif olarak Hoisin sos)

1 tatlı kaşığı acı biber yağı (Chili oil - pul biberli kıtır yağ)

1 tatlı kaşığı Lao Gan Ma veya sriracha sos (isteğe bağlı)

İmza Çıtır Katman (Baocui):

4-5 adet kare wonton hamuru (veya ince kesilmiş milföy/baklava yufkası şeritleri)

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı