Çıtır çıtır bir lezzet deneyimi: Şerbetli tatlıların en modern hali haşhaşlı revani tarifi...

İçindeki mavi haşhaş tohumlarının kattığı çıtırlık ve üzerindeki yumuşacık krema katmanıyla Haşhaşlı Revani, çay saatlerinin tartışmasız yıldızı. İşte enfes Haşhaşlı Revani tarifi...

MALZEMELER

Keki İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı mavi haşhaş

1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu

Şerbeti İçin (Soğuk dökülecek):

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri İçin:

1 paket krem şanti (1 bardak soğuk sütle çırpılmış) veya ev yapımı basit muhallebi

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra limon sıkıp 5 dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın. (Şerbet soğuk, kek sıcak olacak).

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Sıvı yağı ekleyin. Ardından kuru malzemeleri (irmik, haşhaş, un, kabartma tozu) ekleyip karıştırın.

Yağlanmış dikdörtgen borcama veya tepsiye harcı dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dk) pişirin.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, soğumuş şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün. Kek şerbeti sünger gibi çekecektir.

Tatlı tamamen soğuyup şerbetini çekince, üzerine çırpılmış krem şantiyi veya soğumuş muhallebiyi spatula ile düzgünce yayın.